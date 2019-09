ISSP galerijā notiks kolāžas darbnīca bērniem un ģimenēm

Vēl līdz 28. septembrim ISSP galerijā apskatāma sešu jaunu Eiropas mākslinieku izstāde “Savādā ieleja” (Valley of the Strange). Tās autori caur fotogrāfiju pēta laika robežas un to, kā ikdienišķais kļūst īpatnējs. Izstāde aplūko attēlu lomu pagātnes un tagadnes izpratnē, vienlaikus izceļot to, kā fotogrāfija un video ļauj ikdienu saredzēt citā, nepazīstamā gaismā. Galerijā apskatāmās fotogrāfijas, instalācijas un video darbi sapludina patiesību un fikciju, tā veidojot iedvesmojošu vidi izzinošām un radošām aktivitātēm gan lieliem, gan maziem.