ZM plāno pārbaudīt ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus visās pirmskolas izglītības iestādēs Latvijā

PVD informēja, ka piektdien saņemtajos nomazgājumu laboratorisko izmeklējumu rezultātos, kas ņemti no pirmsskolas izglītības iestāžu "Ieviņa" un "Saulīte" pavāru rokām pēc to dezinficēšanas, ir konstatēta zeltainā stafilokoka klātbūtne, savukārt divos nomazgājumu paraugos, kas ņemti no mazgāta un dezinficēta aprīkojuma virsmām pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte" un Siguldas 1.pamatskolā, lai izmeklētu tos uz higiēnas kritērijiem, konstatēta zarnu nūjiņu baktērijas klātbūtne.