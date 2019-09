Īpaši bērniem: izstādes “Izcilie modernisti. No Monē līdz Kandinskim.”

Svētdien, 22. septembrī, māksliniece un mākslas pasniedzēja Diāna Dimza-Dimme rīko īpašu nodarbību bērniem, kuras mērķis ir jau no mazotnes raisīt interesi par mākslu un atklāt muzeju apmeklējuma pievilcību. “Mēs parādīsim mazajiem multimediju izstādi “Izcilie modernisti. No Monē uz Kandinski.” un visi kopā veidosim lielu portretu – tik viegls un interaktīvs formāts palīdzēs bērnos radīt mīlestību un aizrautību par mākslu, jo galvenais šajā lietā ir nenokaut vēlmi to iepazīt,” stāsta D. Dimza-Dimme