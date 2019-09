Igaunijas aptiekāri brīdina par iespējamu krīzi zāļu pieejamībā

No 2020.gada 1.aprīļa Igaunijā aptieku drīkstēs vadīt vienīgi tāds provizors, kuram pieder visa aptieka pilnībā vai lielākā tās daļa. Šā gada augusta sākumā Igaunijā bija kopumā 492 aptiekas, no kurām 200 daļēji vai pilnīgi pieder provizoriem - speciālistiem ar augstāko farmaceitisko izglītību.

Saskaņā ar datiem par jūliju lielie aptieku tīkli nebija pārdevuši nevienu no savām aptiekām, skaidrojot, ka provizoriem nav nedz naudas, nedz intereses tās iegādāties.

"Slēgšana draud tām aptiekām, kuras neatbilst paredzētajiem ierobežojumiem attiecībā uz īpašumu, un tas nozīmē, ka par to īpašniekiem kļūs medikamentu vairumtirgotāji un kontrolpakete vairs nepiederēs provizoriem," skaidrojis Daņilovs. "Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka minēto aptieku pakļaušana īpašuma ierobežojumiem nav reāla, jo nav tik daudz provizoru, kuriem finansiālās iespējas atļautu izpirkt aptiekas par taisnīgu cenu."

Pēc provizoriskām aplēsēm, to aptieku apgrozījums, kuras var skart īpašnieku maiņa, veido 75-80% no aptieku tirgus un šīs aptieku daļas kopējā patiesā vērtība varētu sasniegt 200-250 miljonus eiro. Ja šīs aptiekas tiktu piespiedu kārtā atsavinātas vai slēgtas, tad saskaņā ar Igaunijas konstitūciju atlīdzināt uzņēmējiem to zaudēto patieso vērtību būtu pienākums valstij, tātad nodokļu maksātājiem.