Stricka villā izskanējis Alises Jostes un "Nesen" koncerts

Dziesmu rakstnieces Alises Jostes abus soloierakstus izdeva "I Love You Records", otrais no tiem Hardships are Ships 2015. gadā ieguva pirmo “Austras balvu”, kuru pasniedz gada labākajam Latvijas mūziķu albumam. Alises Jostes mūzikas un tekstu pieklusināti emocionālais vēstījums ir aizkustinājis klausītājus ne vien Latvijā, bet arī daudzās citās Eiropas valstīs, tostarp Vācijā, Zviedrijā, Portugālē un Francijā.