Liepājas muzejā atklās mākslinieces Lindas Stepītes gleznu izstādi

Lindas Stepītes gleznas ir par nojaušamo, sajūtamo un neizstāstāmo, par trauslo robežu no priekšmetiskā uz abstrakto, no telpiskā uz plakni, no materiālā uz nemateriālo. Tās ir kā daļa no kāda redzējuma apkārtējā pasaulē, kas attēlo atmiņas, sajūtas kaut kur starp reālo un iztēloto. Šajos darbos krāsa ir galvenais izteiksmes veids, kas liek domāt. Tātad rada saturu. Krāsa caur gleznām arī sniedz iespēju doties nebijušu izjūtu un noskaņu pasaulē.