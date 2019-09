Tuvojas gripas sezona - laiks domāt par vakcīnām!

Tikmēr no 23.septembra lieltirgotavām plānots piegādāt pretgripas vakcīnu "Influvac Tetra suspensija injekcijām pilnšļircē", kas no oktobra iekļauta kompensējamo zāļu sarakstā, kā arī pretgripas vakcīnu "VaxigripTetra suspensija injekcijām pilnšļircē", kas paredzēta grūtnieču un bērnu līdz divu gadu vecumam vakcinācijai.

Piemēram, kā informēja AS "Repharm" pārstāve Līga Ribkinska, veselības uzņēmumu grupā "Repharm" ietilpstošās AS "Veselības centru apvienība" (VCA) ārstniecības iestādēs vakcīnas varētu nonākt nākamās nedēļas laikā. Tiklīdz vakcīnas būs pieejamas, VCA atvērs arī elektronisko pierakstu.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģijas galvenā speciāliste Ludmila Vīksna norādīja, ka vienīgais efektīvais veids, kā pasargāt sevi un savu ģimeni no saslimšanas ar gripu, ir vakcinēšanās. "Atšķirībā no citām vakcīnām, piemēram, ērču encefalīta, pret gripu ir jāvakcinējas katru gadu pirms gripas sezonas sākuma," piebilda ārste.

SPKC īpaši iesaka vakcinēties riska grupu iedzīvotājiem, jo viņiem infekcija var izraisīt smagas komplikācijas. Pie riska grupām pieder mazi bērni vecumā no sešiem mēnešiem, grūtnieces, cilvēki, kuri sasnieguši 60 gadu vecumu, kuri slimo ar hroniskām elpceļu, sirds asinsvadu un nieru slimībām, kā arī personas ar vielmaiņas traucējumiem, novājinātu imunitāti un lieko svaru.

Centra dati liecina, ka iepriekšējā gripas sezonā šīs infekcijas dēļ bojā gāja 86 cilvēki, tostarp arī divi cilvēki vecumā grupā no 20 līdz 29 gadiem, seši vecumā no 30 līdz 39 gadiem un astoņi vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Pārējiem mirušajiem bijis 50 vai vairāk gadu.