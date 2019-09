Koris no Latvijas cīnīsies par Baltijas jūras koru konkursa "Grand Prix"

Konkursa pusfinālā piedalījās dalībnieki no septiņām valstīm. Pēc pirmās dienas rezultātiem par konkursa galveno balvu cīnīsies pieci kori - "Mlada" no Krievijas, "Mornington Singers" no Īrijas, kamerkoris no Baltkrievijas "Salutaris", Somijas pārstāvji "Valkia", kā arī "Jasmīnas koris" no Latvijas.