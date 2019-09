Koris no Latvijas iegūst godalgu Baltijas jūras koru konkursā

Par Jūrmalā notikušā konkursa uzvarētāju kļuvis jauktais koris "Mornington Singers" no Īrijas. Otro vietu ieguvis jauktais koris "Mlada" no Krievijas, bet "Jasmīnas koris" Agitas Ikaunieces vadībā godināts kā trešais labākais.

Jau ziņots, ka konkursa pusfinālā piedalījās dalībnieki no septiņām valstīm. Pēc pirmās dienas rezultātiem par konkursa galveno balvu cīnījās pieci kori - "Mlada" no Krievijas, "Mornington Singers" no Īrijas, kamerkoris no Baltkrievijas "Salutaris", Somijas pārstāvji "Valkia", kā arī "Jasmīnas koris" no Latvijas.