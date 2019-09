Dzērienu iepakojuma depozīta projektu mēģina “saplosīt” pirms galīgā lasījuma

Paralēli šomēnes tiek prezentēta vēl viena līdzīga veida iekārta. Tās radīšanā savukārt investējis atkritumu biznesa pārstāvis Jānis Vilgerts, kurš ir viens no uzņēmuma “Zaļā josta” līdzīpašniekiem. Gan “Zaļajam punktam”, gan “Zaļajai jostai” daļa no biznesa ir izlietoto iepakojumu apsaimniekošana un tā daļa, kuru paredzēts savākt caur depozīta sistēmu, ir viena no vērtīgākajām izejvielām šajā tirgū.