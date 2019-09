TEC 2 teritorijā atrod bīstamo azbestu. Atbildību cenšas uzvelt firmai, kas to atklāja

Darbi notiek arī TEC-2 teritorijā, kur no gada sākuma būvē apakšstaciju. Viens no pirmajiem darbiem bija piedrazotās grunts aizvākšana.

Kad aptuveni puse no 5000 kubikmetriem zemes bija izvesta, viens no apakšniekiem SIA EkoDem cēla trauksmi, ka uz Ķekavas novada “Lādēs” izveidoto atbērtuvi aizvestajā zemē ir azbesta izolācijas atliekas un šīferis.

"Oficiālu pretenziju mēs saņēmuši nevienu brīdi neesam, nedz kādus prasījumus, kur no kuriem mēs varētu izsekot šo atkritumu apjomu, gan to, kas ar viņiem tiek darīts. Neoficiālā komunikācijā mēs esam dzirdējuši dažādas versijas par summām plašā amplitūdā no 200 līdz 700 tūkstošiem eiro. Tas arī mazina ticamību tam ka, šis zaudējumu aprēķins ir, ka viņa ir balstīta kādos izmērāmos lielumos," saka Mārcis Kauliņš, AS “Augstsprieguma tīkls” valdes loceklis.