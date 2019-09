Arvien vairāk dzimtu Latvijā reģistrē savus ģerboņus

Izdevumā būs apkopoti vēstījumi par dzimtām, kas oficiāli reģistrējušas savu dzimtas ģerboņi. Līdzīgi kā viens ģerbonis caur simboliem spēj izstāstīt dzimtas vēsturi, tā grāmatā vienkopus saliktie dzimtu ģerboņi veidos vienotu un krāsainu skatījumu uz Latvijas dzimtu vēsturi un Latvijas vēsturi kopumā. Katram simbolam ģerbonī ir nozīme – jo dzimtas saknes pamatīgāk izpētītas, jo bagātīgāks ģerbonis. Ģimenes, kam jau ir savs ģerbonis, atklāj, ka tas vieno, rada kopības sajūtu, saista paaudzes, tādējādi aptverot visus laikus-bijušo, esošo un to, kas vēl būs.

Karlsonu dzimtas ģerboņa galvenais vadmotīvs ir svari, kas aizgūti no Beldimanu dzimtas ģerboņa, un simbolizē taisnīgumu. Kā otrs simbols izvēlēts kuģa stūres rata ritenis, jo kuģniecība ir tuva ģerboņa turētājam Justam Karlsonam. Zīmīgi, ka ģerbonī attēlotais kronis veidots no ķieģeļiem, tādējādi raksturojot vajadzību arvien no jauna būvēt stabilus pamatus. Piederības sajūta dzimtai palīdz stiprināt saites starp cilvēkiem, kas ikdienā satiekas reti, jo mitinās dažādās pasaules valstīs. Justs Karlsons atbalsta grāmatas "Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā" izdošanu, jo uzskata, ka tā aizpildīs Latvijas vēsturē iztrūkstošu lappusi par ģimenēm, kas paveikušas ko būtisku Latvijas labā un pauž cerību, ka grāmata iedvesmos arī citas Latvijas ģimenes attīstīt ģerboņu kultūru.