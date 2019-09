Horoskopi visai nedēļai

MEŽĀZIS Tiem Mežāžiem, kuri pūlas sevi pierādīt žurnālistikas, politikas vai pedagoģijas jomā, šī var izrādīties patiesi svarīga nedēļa. Darba būs daudz, taču tevi tas nekādi neizbrīnīs. It visam centīsies pieiet no loģikas, sistemātiskuma viedokļa. Attiecībās ar mīļoto var uzjundīties jaunas jūtas, kas vēl vairāk tevi iedvesmos profesionālajiem sasniegumiem. Tavām atvasītēm var būt nepieciešams morāls atbalsts, zināmi padomi mācībās.

ŪDENSVĪRS Nedēļa visticamāk aizritēs, kārtojot ģimenes lietas. Nav izslēgts, kādam no tuvākajiem radiniekiem būs nepieciešama tava palīdzība, kuru arīdzan neapšaubāmi sniegsi. Kādam Ūdensvīram var aktualizēties ar dzīvesvietas maiņu vai tās apjomīgu remontu saistītas lietas. Galvenais, nenobīties no neveiksmēm, pabeigt iesākto, neskatoties uz radušajām grūtībām. Attiecību lietās daudz kas būs atkarīgs no tava noskaņojuma.