Mēs krietni pārspīlējam ar sāls patēriņu uzturā. Kā izvairīties no tā?

“Ikdienas sāls patēriņam nevajadzētu būt lielākam par 5 g jeb vienu tējkaroti. Patiesībā sāli papildus pievienot ēdienam nevajadzētu, jo lielākā daļa dienā ieteicamā sāls daudzuma tiek uzņemta, lietojot jau gatavos pārtikas produktos – maizi, sieru, gaļas izstrādājumus u.c. To sauc par slēpto sāli, un ar to tiek uzņemta aptuveni trešā daļa no ikdienas sāls normas. Turklāt ne vienmēr produkti ar augstu sāls saturu ir sāļi, šiem produktiem bieži vien pievienots arī cukurs, kas neļauj sajust sāļo garšu, piemēram, cepumos, brokastu pārslās,” skaidro farmaceite.