Stalone un Pits atzīst sieviešu auditorijas hita "Dauntonas abatija" pārākumu

Neskatoties uz lielo konkurenci - vienlaikus pie skatītājiem nonāca divas Holivudas filmas "Ad Astra" un "Rambo: Last Blood", ar attiecīgi Bredu Pitu (Brad Pitt) un Silvestru Staloni (Sylvester Stallone) titullomās - vēsturiskajai lentei izdevās iekasēt 31 miljonu dolāru.

Panākumu atslēga - sieviešu auditorija. Statistika rāda, ka no visām biļetēm, sievietes iegādājušās 74%. Turklāt 60% no šīm sievietēm ir vecākas par 35 gadiem.

Vecais labais Rembo, ko atveido Silvestrs Stalone, un filma "Rembo. Pēdējās asinis" (Rambo: Last Blood) numur 3. 72 gadus vecais Stalone jaunajā filmā stājas pretī meksikāņu narkokartelim.

Atgādinām, ka pirmo reizi Stalone Rembo titullomā parādījās 1982. gadā, kad tika ekranizēts Deivda Morela (David Morrell, 76) romāns «First Blood», kas stāsta par Vjetnamas kara veterānu, kuram ir grūtības pielāgoties civiliedzīvotāja dzīvei. Aktieris Džona Rembo lomā atgriezās 1985. gada filmā «Rambo: First Blood Part II» («Rembo 2»), 1988. gada filmā «Rambo III» («Rembo 3») un pēc vairākiem gadiem vēlreiz 2008. gada filmā «Rambo IV» («Rembo 4»).

Jaunās šausmu filmas "It" ("Tas") turpinājums - "It Chapter Two" numur 4.