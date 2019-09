Igaunija pārceļas uz „mākoņiem” jeb kā igauņi rada E-Igauniju

Bezdarba apdrošināšanas fondā reģistrētajiem iedzīvotājiem IT kvalifikācijas iegūšanai vien ir izvēles iespējas no desmitiem dažādu studiju programmu un pakalpojumu nodrošinātājiem.

„Mūsu programmēšanas kursi, kas tiek vadīti angļu valodā, piesaista vairāk studentu Igaunijas lielajās pilsētās. Lielākā daļa no tiem ir jaunieši vecumā no 26 līdz 34 gadiem, kuri reemigrējuši atpakaļ uz valsti un saredz lielākas iespējas atrast labi apmaksātu darbu pēc mūsu akadēmijas beigšanas. Dažiem no mūsu akadēmijas studentiem jau ir IT izglītība, taču viņu pieredze darba tirgū parādījusi, ka universitātē gūtās zināšanas nav pietiekamas,” uzsver Mazurs.