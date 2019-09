No nākamā gada tiks samazināts bezdarbnieka pabalsts - gan tā izmaksas termiņš, gan apmērs. Par to ziņojusi Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV). Sociālie partneri kritizē šo priekšlikumu, jo, viņuprāt, vienlaicīgi būtu jārunā arī par sociālo iemaksu samazināšanu bezdarba apdrošināšanai. Lai runātu par šo un citiem saistītiem jautājumiem, uz diskusiju raidījumā “Komforta zona” aicinājām Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāru Ingu Alliku, Latvijas Bankas ekonomistu Kārli Vilertu un partijas “Progresīvie” premjera amata kandidātu, "Samariešu atbalsta mājās" vadītāju Viesturu Kleinbergu.

Priekšlikums par bezdarbnieku pabalsta samazināšanu sākotnēji nācis no Finanšu ministrijas (FM). Vēlāk šī priekšlikuma tālāku izstrādi uzņēmās Labklājības ministrija (LM). Budžeta diskusijās tas bija viens no pasākumiem fiskālās telpas palielināšanai, raidījumā uzsvēra LM valsts sekretārs Ingus Alliks.

“Ar trešo mēnesi samazinām šo bezdarbnieka pabalstu no 100 % uz 75 %, nākamos divus mēnešus uz 50 %, un pēdējos mēnešus uz 45 %,” raidījumā stāstīja LM valsts sekretārs.

“Un šajā brīdī, kad tas notiek, bezdarba pabalsts darbojas kā drošības spilvens. Tas ir ne tikai tiem cilvēkiem, kas ekonomikai bremzējoties zaudē darbu, kas viņiem saglabā nosacīto pirktspēju, bet arī ekonomikai kopumā tas palīdz, jo tas cilvēkiem rada to drošības spilvenu.

Viņi var nomaksāt rēķinus, atļauties paēst, visu, kas nodrošina to pieprasījumu pēc uzņēmumu ražotās produkcijas un sniegtajiem pakalpojumiem,” skaidroja ekonomists.

“Tas ir nepareizs signāls kopumā cilvēkiem, kuri piedalās sociālas apdrošināšanas sistēmā. Par to, ka nu viņiem var vienā dienā pateikt: “Eu, nē, tagad mums būs 12 miljoni jādabū, un tāpēc mēs samazinām šo te.” Nu šodien tie būs bezdarba pabalsti, kas būs nākamais?” retoriski jautāja Kleinbergs.

Nauda, kas iegūta no bezdarbnieku pabalstu samazināšanas, netiks tiešā viedā novirzīta citām ministrijas iniciatīvām. Taču, ņemot vēra, ka ministrijai būs vairāk pārdalāmās naudas, nākamgad tiks palielinātas gan minimālās vecuma, gan minimālās invaliditātes pensijas. 10 miljoni eiro tiks izmantoti sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstināšanai līdz 80 līdzšinējo 64 eiro vietā, un līdz 122 eiro, ja persona ir ar invaliditāti kopš bērnības, diskusijas laikā norādīja LM valsts sekretārs Ingus Alliks.

“Tas efekts būs dažāds, robežās no 10 līdz 30 eiro pāri, jo pensijas ir dažādu apmēru, un indeksācijas apmērs nav vienāds visām pensijām.

Tas ir procents no tavas pensijas, un šis procents, savukārt, ir atkarīgs no inflācijas un no cilvēka darba stāža. Tad tiek piemērota šīs algas pieauguma indeksa daļa,” skaidroja LM valsts sekretārs Alliks.