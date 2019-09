VID mēģinās "Tokyo City" neiemaksātās deviņu miljonu eiro sociālās iemaksas piedzīt no ēstuvju tīkla jaunajiem pārvaldītājiem

Šogad vasarā likvidēti uzņēmumi, ar kuriem iepriekš tika pārvaldīts "Tokyo City" ēstuvju tīkls, un to vietā dibināti jauni pārvaldītāji, no kuriem Valsts ieņēmumu dienests (VID) iecerējis piedzīt deviņus miljonus eiro "Tokyo City" sarēķinātās kopējās neiemaksātās sociālās iemaksas par laika periodu no 2016.gada vidus līdz 2017.gada beigām, vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Aizliegtais paņēmiens".