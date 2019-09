Liepājā atklās jauno mediju mākslas izstādi "Starpliktuvē"

“Ikdienā strādājot mākonī, ik pa laikam saskaramies ar iznirstošo logu, kas vēstī, ka dokuments “kopēts starpliktuvē”. Kāda ir šī telpa, kam dots visnotaļ mītiskas vietas nosaukums? Jauno mediju mākslas izstādes mākslinieki pēta to, ko dēvē par imaginārajiem medijiem. Caur saviem darbiem tie ļauj skatītājam fiziski iekāpt attēlu telpās, lai izpētītu, kas norisinās starpliktuvē – nesataustāmajā dimensijā, kurā tiek glabāti pārāk sarežģīti vārdi, paroles un rēķinu numuri, nepabeigtas domas un nenosūtītas vēstules, iespējami apkaunojošas atmiņas, mēmes, kas personiskajām reakcijām uzliek popkultūras šablonus, un ar izplatīšanas ierobežojumiem aplikti attēli.

Gints Gabrāns savā darbā vizualizējis starpliktuvi – bezgalīgu glabāšanas pasauli. Projekta “Trūdi” ietvaros viņš veidojis kompostu no vietējās mākslas telpas aprites digitālajām paliekām paplašinātās realitātes lietotnē SAN. Liepājā izstādītais SAN virtuālais objekts “Trūdi” būs klons no darba, kas šobrīd atrodas pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un tika kompilēts īpaši "Purvīša balvai 2018". Darbā iekļautas arī fotogrāfijas no Purvīša balvas atklāšanas, kas laika gaitā degradētas ar gleznieciskām un digitālām kvalitātēm. “Trūdus” caur viedierīču ekrāniem “Liepājas Mākslas foruma” laikā varēs aplūkot gan koncertzālē, gan tās apkārtnē.