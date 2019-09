LPS priekšsēdētājs: Atbalstām pašvaldību reformas turpināšanu, taču procesā nedrīkst ignorēt vietvaru argumentus

Kaminskis atkārtoti pārmetis valdībai tās iecerētos pasākumus "fiskālās telpas palielināšanai", kur "2/3 paredzēts veikt uz pašvaldību rēķina". "Valdībā ir protokollēmuma projekts, kurā paredzēts, ka pašvaldību budžetam 2020. gadā kopumā tiks negatīva fiskālā ietekme 128,5 miljonu eiro apmērā, proti, Latvijas pašvaldību budžetu kopumā samazinās par 80,7 miljoniem eiro (pašvaldībām papildus atņems 9,8 miljonus eiro, ko atdos Izglītības un zinātnes ministrijai, ar ko tā daļēji finansēs bērnu brīvpusdienas - it kā no valsts puses...), Rīgas pilsētas budžetu - par 38 miljoniem eiro," atzīmējis LPS pārstāvis.

"Turklāt izņemt līdzekļus no pašvaldību budžeta paredzēts arī 2021. un 2022. gadā - laikā, kad plānots īstenot jaunu nodokļu reformu, kurā akcents tiks likts uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas ir galvenais pašvaldību ienākuma avots. Tas ir nepieņemami - palielināt fiskālo telpu uz pašvaldību rēķina," kritiku turpinājis Kaminskis, "neviens no pieminētajiem "pasākumiem" - pretēji likumam Par pašvaldībām - netika pārrunāts vai saskaņots ar pašvaldībām. Turklāt nākamgad pašvaldībām paredzēts paaugstināt izdevumus vairākās jomās: pirmsskolas pedagogu darba algas paaugstināšanai, līdzfinansējuma nodrošināšanai neattiecināmajām izmaksām ES un citu ārvalstu līdzfinansēto projektu īstenošanai utt. Tiks samazināti arī pašvaldību ienākumi no azartspēļu biznesa. Pašvaldībām draud arī dabas resursu nodokļa samazinājums."