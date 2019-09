Haselhofs ieraksta "The Jesus and Mary Chain" dziesmu

Seriāla «Pludmales patruļas» zvaigzne Deivids Haselhofs (David Hasselhoff, 67) ir ne tikai aktieris, bet arī dziedātājs. Viņa populārākais grāvējs ir 1989. gada "Looking for Freedom". Šogad aktieris plāno izdot jaunu albumu un publicējis vienu no vēstnešiem - skotu grupa "The Jesus and Mary Chain" dziesmas jaunklātu versiju.