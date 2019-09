"Rietumu banka" dividendēs no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izmaksājusi 130 miljonus eiro

Atbilstoši bankas publiskotajai informācijai "Rietumu bankas" iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas apmērs šogad otrajā ceturksnī samazināts no 238,274 miljoniem eiro līdz 106,279 miljoniem eiro.

"Rietumu bankas" preses sekretāre Eleonora Gailiša aģentūrai LETA apstiprināja, ka atbilstoši akcionāru lēmumam šogad izmaksātas dividendes no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Bankā nekomentēja, vai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) bija jāsaskaņo un tā deva atļauju dividenžu izmaksa īsi pirms Francijā sāk skatīt apelācijas sūdzību tiesvedībā par bankas iespējamu iesaisti izvairīšanās no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā vainu pastiprinošos apstākļos, kur soda naudas apmērs pārsniedz 90 miljonus eiro, bet bankas izveidoto uzkrājumu apmērs pagājušā gada beigās bija 34 miljoni eiro.

"Pieņemot, ka pirmās instances tiesas nolēmums tiek apstiprināts gan Francijas, gan Latvijas tiesās, kas pēc valdes domām nav droši sagaidāms, būs nepieciešams izdarīt būtiskus spriedumus, it īpaši attiecībā uz aplēsēm par soda naudu apmēru, ko bankai uzliktu Latvijas tiesa, jo tiesiska precedenta šādiem gadījumiem nav un atsevišķas Latvijas Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma normas ir iespējams interpretēt dažādi, it īpaši saistībā ar to, kā un cik lielā apmērā saskaņā ar šiem likumiem drīkst noteikt maksimālo soda naudu apmēru šādos procesos. Lai izdarītu vislabākās aplēses par nepieciešamo uzkrājumu apmēru, valde ir pieņēmusi, ka Latvijas tiesa nolems noteikt soda naudas apmēru, ievērojot Krimināllikumā paredzētās sankcijas saskaņā ar vispārējām šī likuma normām, tas ir, pieņemot, ka tiks piemērots ierobežojums 3,8 miljonu eiro apmērā, kā noteikts likuma 784.pantā. Tomēr, ņemot vērā iespējamību dažādi interpretēt likuma normas, nevar izslēgt arī citus iznākumus. Tādējādi, lai arī banka un koncerns uzskata, ka šajā atsevišķajā un konsolidētajā finanšu pārskatā atzītie uzkrājumi atspoguļo labākās aplēses par izdevumiem, kas būs nepieciešami saistību segšanai, ņemot vērā šāda rakstura tiesvedības procesiem piemītošo nenoteiktību, ko pastiprina iepriekš aprakstītie faktori, faktiskie izdevumi, kas varētu būt nepieciešami minētās prasības nokārtošanai, varētu būtiski pārsniegt izveidoto uzkrājumu vērtību," teikts pārskatā.