Pirmo reizi 3300 gadu laikā Tutanhamona sarkofāgs atstāj kapenes

Ārējais sarkofāgs, kurā guļ Tutanhamona mūmija 3300 gadu laikā nekad nav atstājis savas kapenes. Tas netika kustināts pat pēc tam, kad britu arheologs Hovards Kārters 1922. gadā atklāja Tutanhamona kapenes. Sarkofāgs, kas ir darināts no koka un zelta līdz pat šim brīdim palika Valdnieku ielejā.

Šo projektu galvenokārt motivē Lielā Ēģiptes muzeja atvēršana 2020. gada beigās, kurā būs aplūkojamas ar Gīzas piramīdām saistītās lietas. Līdz ar trīs zārkiem, no kuriem iekšējajā guļ Tutanhamona mūmija, izstādē būs apskatāmi vēl daudzi relikti, kas tika atrasti viņa kapenēs. Iekšējais zārks ir veidots no tīra zelta, bet vidējais no apzeltīta koka un krāsaina stikla.