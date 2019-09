Vai Rīga ir Baltijas IT galvaspilsēta?

SDA ("Software Development Academy") šogad veikuši plašu pētījumu par IT speciālistu apjomu, pieprasījumu, algām un izglītības pieejamību, aptverot Baltijas valstis, Ukrainu, Baltkrieviju, Rumāniju, Holandi un Dāniju.

Bieži vien no Baltijas valstīm tieši Lietuva vai Igaunija tiek minētas kā Baltijas IT centri, tomēr saskaņā ar jaunākajiem pētījuma datiem programmētāju skaits Tallinā, kā arī Viļņā un Kauņā kopā skaitot, nesasniedz programmētāju skaitu Rīgā. Lai gan Viļņas un Kauņas universitātes sagatavo lielāko daļu IT speciālistu Baltijas valstīs, tomēr Rīgā šajā jomā tiek nodarbināts daudz lielāks profesionāļu skaits.

"Rīga ir Baltijas reģiona centrs, tāpēc pilnīgi loģiski tajā ir lielākā IT centru un uzņēmumu koncentrācija, tostarp arī tādi milži kā "Accenture" un "Tieto". Visās valstīs IT strauju izaugsmi veicinājusi "Skype" tehnoloģijas attīstība. Lietuvā universitātes sagatavo lielu skaitu augsti kvalificētu profesionāļu, tāpēc IT nozare Lietuvā strauji aug. Protams, šo potenciālu redz lielie starptautiskie uzņēmumi,” atzīmē SDA viceprezidents Pjotrs Mazurs.

Saskaņā ar SDA pasūtīto pētījumu lielākā daļa IT nozares profesionāļu pašlaik strādā Rīgā - 10 000, kam seko Tallina ar vairāk nekā 8000 IT darbinieku. Salīdzinot ar citām Baltijas galvaspilsētām, Viļņā darbinieku skaits IT nozarē ir trīs reizes mazāks - 2800 darbinieku. Pēc IT speciālistu skaita Kauņa divkārši pārspēj Viļņu un ieņem trešo vietu pēc Rīgas un Tallinas – 5500 darbinieku IT jomā.

Baltijas valstīs kopā pašreiz nodarbināti vairāk nekā 26 000 IT speciālistu, kas sastāda 2,5 % no reģiona kopējā iedzīvotāju skaita (6,5 miljoni). IT jomas izaugsmei Baltijā ir vēl ļoti plašs potenciāls, jo, piemēram, Baltkrievijā, Holandē un Dānijā IT speciālistu skaits sasniedz jau 4 % no kopējā iedzīvotāju skaita.

Rīgā speciālisti pelna visvairāk

Saskaņā ar aptaujas datiem IT speciālistu vidējā gada peļņa Baltijas valstīs ir 36 tūkstoši eiro. Salīdzinot ar vidējo mēneša algu Latvijā, kas ir gandrīz 1000 eiro pirms nodokļu nomaksas, IT speciālistu gada ienākumi ir 3 reizes lielāki nekā citās jomās. Pat jaunie IT speciālisti, kuri strādā Rīgā, nopelna vairāk, salīdzinot ar citām Baltijas pilsētām. Šeit vidējie gada ienākumi pirms nodokļu nomaksas ir līdz 21 000 eiro. Otrajā vietā ir Tallina ar 19 000 eiro. Viļņā jauno IT speciālistu gada ienākumi ir aptuveni 18 000 eiro, bet Kauņā - 15 000 eiro.

Vislielākais pieprasījums ir pēc jaunajiem speciālistiem

Pētījums atklāj, ka pieprasījums pēc juniorlīmeņa IT speciālistiem Baltijas valstīs ir visaugstākais. No vairāk nekā 800 darba piedāvājumiem viena trešdaļa reklāmu ir paredzēta tieši jaunajiem absolventiem.

“Tehnoloģiju universitātes Viļņā, Kauņā, Rīgā un Tallinā katru gadu sagatavo vairāk nekā 2000 IT speciālistu, bet tirgum tas nav pietiekami. Rezultātā uzņēmumi nolīgst profesionāļus-iesācējus, tiklīdz viņi ir pabeiguši programmēšanas kursus. Piemēram, profesionāļi-iesācēji, kuri ir pabeiguši SDA akadēmijas 6 mēnešu Java programmēšanas kursus vai 3 mēnešu programmatūras testēšanas kursus, atradīs darbavietas IT jomā vidēji 3 mēnešu laikā, un daži sāks strādāt pat ar nepabeigtu kursu. Gan starptautiskie, gan vietējie IT uzņēmumi Baltijas valstīs pastāvīgi izrāda interesi par mūsu akadēmijas studentiem,” saka Mazurs.

Nepieciešami ne tikai "Java" un "Javascript" tehnoloģiju speciālisti

SDA aptaujas dati arī atklāja, ka "Java" un "Javascript" joprojām ir populārākās programmēšanas valodas, bet pieaug nepieciešamība pēc citu programmēšanas valodu speciālistiem. Pieprasījums pēc programmētājiem un to piedāvājums parāda milzīgu potenciālu. Šobrīd Baltijas tirgū tiek meklēti vairāk nekā 200 speciālistu šajā jomā, savukārt piedāvājums ir vairāk nekā divas reizes mazāks.