Ceturtdaļa aptaujāto Jaunjelgavas novada iedzīvotāju izsaka atbalstu izmaiņām pašvaldību kartē

Pašvaldības rīkotajā aptaujā par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto administratīvi teritoriālās reformas projektu novadā piedalījušies aptuveni 9% no visiem balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. 74% no respondentiem atbalstījuši novada saglabāšanu kā atsevišķu administratīvi teritoriālo vienību. 25% pauduši atbalstu pārmaiņām, bet pārējās anketas atzītas par nederīgām.

"VARAM plāno īstenot administratīvi teritoriālo reformu un sabiedrībai nav sniegts pārskats par to, kā reforma ietekmēs pašvaldības pakalpojuma saņēmējus, attiecīgi nav informācijas par finansiālo un sociālo ietekmi uz novada iedzīvotājiem, kā rezultātā būtiski var mainīties likumā "Par pašvaldībām" 15.pantā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu apjoms, kvalitāte un pieejamība, kas vistiešākā veidā skars Jaunjelgavas novada iedzīvotājus," aicinājumā piedalīties publiskajā apspriešanā rakstīja pašvaldība.

Tāpat pašvaldība uzskata, ka VARAM un sešu iesaistīto - Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu, Skrīveru un Neretas - novadu deputātu tikšanās laikā neesot sniegtas konkrētas, izskaidrojošas atbildes uz jautājumiem par piedāvātā modeļa efektivitāti, par to, kādā veidā tiks īstenota pārvalde un nepieciešamo funkciju nodrošināšana pašreizējo pagastu teritorijās, par to, vai šādi pagasti turpmāk vispār tiks saglabāti, kā arī netika minēti konkrēti, reāli izmērāmi ieguvumi no piedāvā modeļa reformas.