CSP: Latvijā deviņos ciemos šā gada sākumā nebija pastāvīgo iedzīvotāju

Statistikas pārvaldē norādīja, ka dati par blīvi apdzīvotām teritorijām Latvijā ir alternatīvs rādītājs esošajām administratīvajām teritorijām un teritoriālajām vienībām - pilsētām un ciemiem. Blīvi apdzīvota teritorija ir no administratīvā un teritoriālā iedalījuma neatkarīga, nošķirta teritorija - apmešanās vai darba vieta, kurā viens otram kaimiņos vai netālu dzīvo vai strādā vismaz 50 pastāvīgie iedzīvotāji.

"Ciemu robežas nosaka pašvaldība, taču nepastāv vienoti kritēriji to noteikšanai, tādēļ ciemi nav savstarpēji salīdzināmi. Piemēram, visa Audriņu un Naujenes pagastu teritorija ir sadalīta ciemos. No 1438 ciemiem ar oficiāli noteiktām robežām 2019.gada sākumā deviņos ciemos vispār nav pastāvīgo iedzīvotāju, 410 to ir mazāk par 50," pauda CSP Izplatīšanas risinājumu daļas vadītājs Dāvis Kļaviņš.