Kariņš: Budžetā jau sen bija jāparedz lielāks finansējums partijām

"Mūsu valstī viena no ilgstošām problēmām ir tā, ka politiķi un partijas nav bijušas neatkarīgas vai tik neatkarīgas, cik tām vajadzētu būt. Patlaban politiskās partijas ir atkarīgas no privāta finansējuma. Tas nozīmē, ka tiem cilvēkiem, kam valstī ir nauda, ir neproporcionāli liela teikšana pār tiem, kuriem nav naudas, bet skaitliski to, kam ir nauda, ir daudz mazāk nekā to, kam naudas nav," sacīja premjers.