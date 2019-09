FM sabiedriskos medijus rosina finansēt gadskārtējā budžeta piešķiršanas kārtībā

Vērtējot iniciatīvu sabiedrisko mediju finansējumu piesaistīt iekšzemes kopproduktam (IKP), Reirs uzsvēra, ka Latvijā patlaban piesaiste IKP darbojas tikai vienā nozarē - aizsardzībā. "Rēķinot piesaisti IKP, Latvijā ir viena no zemākajām iekasētām nodokļu summām, jo iekasēto nodokļu slogs ir zems. Nodokļu slogs ir ap 30% no IKP, bet ir valstis, kur tas ir 40-50% no IKP," skaidroja Reirs.