Trešdien uz valsts autoceļiem būs intensīva militārā transporta kustība

Mācības notiks diennakts režīmā, izmantojot militāro transportu, tāpēc iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi Vidzemes šosejas (A2) posmā no Cēsīm līdz Rīgai, autoceļa Garkalne-Alauksts (P3) posmā Garkalne-Tumšupe-Allažmuiža-Nītaure-Skujene, uz Rīgas apvedceļa (A4) posmā no Berģiem līdz Saulkalnei, uz autoceļa Ulbroka-Ogre (P5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Koknesei, uz autoceļa Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10), autoceļa Inciems-Sigulda-Ķegums (P8) posmā Sigulda-Mālpils-Suntaži-Ķegums, autoceļa Tīnuži - Koknese (P80) posmā no Ogresgala līdz Koknesei, uz autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri (P32), autoceļa Ērgļi-Drabeši (P31) posmā Amata-Ģikši-Pērkoņi-Katrīna-Ērgļi un uz autoceļa Koknese-Ērgļi (P79).