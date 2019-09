Mūzikas namā "Daile" pirmizrāde: "Vilis Daudziņš. Plūdons un Upes dievs"

“Daiļlasīšana līdzās teātrim un dziedāšanai ir viens no cēlākajiem un augstākajiem izpriecas avotiem un viens no lietderīgākajiem un ieteicamākajiem sabiedrības laika kavēkļiem. Pacilādama jūtas un izglītodama prātu, daiļlasīšana veicina sabiedrības estētisko ieražu izdaiļošanu,” tie ir Viļa Plūdoņa vārdi no viņa sarakstītās grāmatas “Deklamācija jeb daiļlasīšana”.