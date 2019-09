SVF par izpilddirektori oficiāli izraudzījies Georgijevu

Georgijeva SVF izpilddirektora amatā stāsies 1.oktobrī, pārņemot amatu no Kristīnes Lagardas, kurai vēl šogad paredzēts kļūt par Eiropas Centrālās bankas prezidenti.

Georgijeva kopš 2017. gada bija Pasaules Bankas izpilddirektore. No 2010. līdz 2016.gadam viņa bija Eiropas Savienības komisāre, bet no 1993. līdz 2010.gadam strādāja Pasaules Bankā, tostarp no 2008. līdz 2010.gadam bija Pasaules Bankas viceprezidente. Izpilddirektors ir otrā augstākā amatpersona Pasaules Bankā pēc prezidenta.