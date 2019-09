Kā pasargāt acis strādājot pie datora?

Kā pasargāt acis no pārmērīgas slodzes un kādi faktori ietekmē acu veselību, stāsta oftalmologs-ķirurgs, profesors Igors Solomatins.

Lielākā biroja darbinieku daļa sūdzas par sausām un dedzinošu sajūtu acīs, galvassāpēm un vispārēju noguruma sajūtu dienas beigās, bet daži arī cieš no gaismas jutības un neskaidras redzes. Kā saglabāt labu pašsajūtu un acu veselību? Dažreiz pietiek ar darba vietas konfigurācijas maiņu vai minimālām izmaiņām ierastajā ikdienas rutīnā. Kam ir jāpieverš uzmanība?

Ilgstoši uzturoties slēgtās telpās, mūsu acis cieš no mitruma trūkuma, un, strādājot pie datora, tas ir jūtams vēl izteiktāk. Pareizais mikroklimats palīdz acīm vieglāk izturēt slodzi. Asaras kvalitāte ir atkarīga no izdzertā šķidruma daudzuma, kā arī no vispārējā veselības stāvokļa un hormonāla fona izmaiņām.