A hepatīta skartajā Rīgas 95.vidusskolā mēnesi jāievēro īpaši piesardzības pasākumi

Skolā nekavējoties jāorganizē un jāveic ar saslimušo bērnu kontaktējušos personu medicīniskā novērošana 35 dienu garumā, sākot no dienas, kad viņiem bijis pēdējais kontakts ar slimnieku. Tāpat jāveic arī skolēnu aptauja un apskate, kā arī reizi dienā sākumskolas skolēniem ieteicams mērīt ķermeņa temperatūru.

Tāpat saskaņā ar SPKC ieteikumiem infekcijas skartajā klasē 35 dienas, sākot no dienas, kad bijis pēdējais kontakts ar slimnieku, jānodrošina ierobežojošus pasākumus. Piemēram, nedrīkst rīkot kopīgus pasākumus, kā arī klasei sporta nodarbības koplietošanas vai speciālās telpās jāorganizē kā pēdējai, pēc tām veicot telpu uzkopšanu.

SPKC pieļauj, ka slimība, iespējams, varēja tikt ievesta no ārzemēm, kādai ģimenei atgriežoties no atpūtas tajās zemēs, kur A hepatīts ir izplatīts un pēdējos gados nebija raksturīgs Latvijai, tādējādi bērniem nav pret to izstrādājusies imunitāte.