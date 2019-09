Ārvalstu eksperti dalīsies ar darījumu tūrisma labās prakses piemēriem

Šodien domnīcā “Rīga kā Baltijas darījumu tūrisma dzinējspēks” piedalīsies augsta līmeņa ārvalstu eksperti - Sallija Grīnhila (Sally Greenhill) no Lielbritānijas un Henriks fon Arnolds (Henrik von Arnold) no Zviedrijas, kas pēdējos gadus konsultējuši Eiropas pilsētu vadības un valsti par to, kā veiksmīgi attīstīt darījumu tūrismu.