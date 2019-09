Otrajā lasījumā atbalsta Vējoņa iniciatīvu par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem

Par likumprojektu atbildīgā parlamenta Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija likumprojekta otrā lasījuma redakcijā tāpat atbalstīja ar šo regulējumu saistītu kārtību, kādā Latvijas pilsonība būs piešķirama, ja bērns būs dzimis ārpus Latvijas vai viens no vecākiem ir citas valsts pilsonis.

Gobzems mudināja deputātus nebaidīties no Latvijā jau dzīvojošiem bērniem vai pat vēl nedzimušiem zīdaiņiem, kuri, nepārstājot nepilsoņa statusa piešķiršanu bērniem, ir daļa no Latvijas sabiedrības. Viņaprāt, tā ir iespēja veidot Latvijai lojālu sabiedrību, nedalot sabiedrību savējos un svešos.

Likumprojekts paredz par Latvijas pilsoņiem atzīt pēc 2020.gada 1.janvāra dzimušos bērnus, kuriem saskaņā ar likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" attiecīgo normu būtu tiesības uz nepilsoņa statusu. Bērns tiktu atzīts par Latvijas pilsoni, ja vien bērna vecāki nebūtu vienojušies par citas valsts pilsonības piešķiršanu bērnam un bērns nebūtu citas valsts pilsonis.

"Turpināt to, ka valstī ir šāda nepilsoņu institūcija, nav pareizi, un kādā brīdī tam ir jāpieliek punkts. Bērniem, kas piedzimst Latvijā, jākļūst par Latvijas pilsoņiem. Ja vecāki tomēr vēlētos atteikties no Latvijas pilsonības, tad lai viņi raksta iesniegumu un izvēlas to valsti, kuras pilsonību viņi tiešām vēlas," pērn minēja Vējonis.