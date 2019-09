Lai cik tas varētu šķist pārsteidzoši, bet bieži vien apkārtējiem cilvēkiem mūsu mūzikas gaume nešķiet tik izcila kā mums pašiem, tāpēc skaļa tās skandēšana nav pārāk pieklājīga rīcība. Visticamāk, tas nav iemesls, kāpēc tika izgudrotas austiņas, tomēr, par laimi, tas notika, un mēs lielākoties neesam spiesti pakļauties citu ļaužu skaņām un ritmiem. Lai arī konkrēta datuma, kad pirmo reizi tika radītas austiņas nav, tomēr zināms, ka to aizsākumi meklējami jau 19. gadsimta sākumā.

Pirmās austiņas nebija nedz ērtas nedz glītas kā mūsdienās, turklāt tās spēja atskaņot vien vārgu monofonisku skaņu, tomēr tieši šis neveiklais sākums bruģēja tālāku ceļu līdz modernajām un smalkajām bezvadu austiņām, piemēram, augsto tehnoloģiju pašā zenītā nupat kā prezentētajām Huawei "FreeBuds 3" austiņām. Tomēr sāksim no paša sākuma.

1878. gadā tika likti pamati pirmajam elektrodinamiskajam skaļrunim. Daudz laika nevajadzēja, lai cilvēki saprastu, ka viena cilvēka bauda, klausoties mūziku, var būt cita cilvēka mokas. Tieši tāpēc ātri vien tehnoloģijas attīstījās un radās skaļruņi personīgajai lietošanai. Proti, tāds skaļrunis, ko indivīds var lietot atsevišķā istabā, netraucējot citus, izrādījās ļoti praktiska un iedvesmojoša lieta, tāpēc jau 19. gadsimta beigās radās pirmās austiņas, kad uzņēmums "Electrophone" radīja pie ausīm pieliekamus skaļruņus, kas mūziku no operas nama nogādāja līdz maksātspējīgo klientu ausīm. Tiesa, šāda veida "austiņas" nebija uzliekamas uz galvas, jo svēra vairāk nekā 4 kilogramus, tāpēc tās balstījās uz klausītāja pleciem.

Pirmās austiņas, kas ir līdzīgas modernajām austiņām, izgudroja amerikāņu izgudrotājs Nataniels Boldvins, kurš tās radīja savā virtuvē un vēlāk pārdeva tās ASV jūras spēku flotei. Tās relatīvi ērti balstījās uz galvas un bija mūsdienu lielo austiņu formā. Skaņa bija monofoniska, tomēr pietiekoši laba. Tiesa, Boldvins, neticot, ka viņa izgudrojums ir pietiekami vērtīgs, atteicās to patentēt, kas vēlāk noveda viņu līdz finansiālajam kraham, jo daudzi citi inženieri veikli radīja līdzīga veida ierīces.

Vienas no pirmajām austiņām.

Nākamais lielais izgudrojums tika veikts Vācijā. 1924. gadā inženieris Eižens Beiers Berlīnē atklāja uzņēmumu “Elektrotechnische Fabrik Eugen Beyer”, kas ražoja skaļruņus. Līdz 1937. gadam tika radītas pirmās dinamiskās austiņas “DT 48”. Tās bija krietni labākas un kvalitatīvākas par Boldvina radītajām austiņām, tomēr saglabāja priekšteča dizainu. “DT 48” bija plats solis nākotnē un austiņas uz to bāzes tiek ražotas joprojām.

20. gadsimta 50. gados sākas jauna ēra austiņu tehnoloģijās, pateicoties pieaugošajam pieprasījumam. 1958. gadā Džons C. Koss – amerikāņu džeza mūziķis – radīja pasaulē pirmās stereo austiņas “SP/3”. Krosa austiņas klausītājam ļāva piedzīvot kaut ko līdzīgu dzīvās mūzikas pieredzei, tomēr bija viena problēma – šīs austiņas bija grūti pievienot mājas stereo sistēmām, jo tām nebija vajadzīgās austiņu ieejas. Tieši tāpēc nākamais un loģiskais Kosa solis bija pārliecināt audio sistēmu ražotājus, lai tie savās ierīcēs iekļauj nepieciešamo austiņu ieeju.

20. gadsimta 70. gados austiņas jau bija ieņēmušas pastāvīgu nišu audiosistēmu tehnoloģiju nozarē, jo beidzot bija iespējams baudīt mūziku augstā kvalitātē, netraucējot apkārtējos cilvēkus. Nākamais solis bija nodalīt austiņas no masīvajām mājas audiosistēmām, lai cilvēki savu mūziku varētu paņemt uz jebkuru sev tīkamo vietu.

1979. gadā kompānija “Sony Corporation” tieši to arī izdarīja, izgudrojot slaveno “Walkman”. Jaudīgais un pārnēsājamais mūzikas atskaņotājs, atšķirībā no saviem priekštečiem, bija viegls un to varēja viegli nēsāt sev līdzi. “Walkman” atvēra jaunu un ērtu pasauli mūzikas cienītājiem.