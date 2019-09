Kādas ir raksturīgākās slimības katrai zodiaka zīmei

Katrs no Zodiaka pārstāvjiem ir apveltīts ne tikai ar psiholoģiskām, bet arī fizioloģiskām īpatnībām. Astrologi apgalvo, ka tas, zem kura zvaigznāja esam dzimuši, tiešā veidā ietekmē to, ar kādām veselības problēmām var nākties saskarties savas dzīves laikā. Par to, no kādām slimībām uzmanīties un kā jau savlaicīgi uzsākt nepieciešamos drošības pasākumus, vēsta portāls "Postimees".