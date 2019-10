Šobrīd nekustamo īpašumu tirgū veidojas augsts pieprasījums no pircēju un investoru puses, tāpēc daudzi būvnieki arvien biežāk izvēlas alternatīvo finansējumu avotus, lai ātrāk pabeigtu dažādus remontdarbu projektus un ēku renovācijas, kas tālāk paver šiem objektiem veiksmīgu, peļņu nesošu pārdošanu. Bet kā neapjukt plašajā kreditoru izvēlē? Konsultē AS West Kredit valdes loceklis Artūrs Silantjevs.

Pieprasījums pēdējā laikā tiešām ir audzis. Lielākoties būvnieki un celtnieki izvēlas ņemt aizdevumu, lai ātrā laika posmā realizētu dažādu jau iesāktu objektu remontdarbus. Tas ir arī aktuāli cilvēkiem, kas vēlas pabeigt sava mājokļa remontdarbus. Daudziem arī pieder tādi īpašumi, kurus viņi jau ilgstoši mēģina pārdot, bet pircēji nepērk, jo, piemēram, sienu apdare vai santehnika jau ir morāli novecojusi. Šādā gadījumā vistālredzīgākais risinājums ir aizdevuma paņemšana, kas ļauj ātrā tempā izremontēt pārdodamo objektu, lai pēc tam to pārdotu par krietni vien augstāku cenu. Protams, nekustamā īpašuma pircēju interese ir daudz lielāka, ja objekts ir ne tikai labā stāvoklī, bet arī ar svaigi veiktu remontu. Īsāk sakot – aizdevums kalpo kā akselerators peļņas gūšanai no nekustamā īpašuma – kā juridiskām, tā arī privātām personām.

Viens no pēdējā laika izcilākajiem piemēriem mūsu klientu vidū ir modernais dzīvokļu nama projekts Baltozoli Iecavas ielā 1, kura būvniecībā tika izmantoti ļoti augstvērtīgi un kvalitatīvi materiāli, kādus daudzviet neizmanto to dārdzības dēļ. Materiālu kvalitāte un augstie energoefektivitātes standarti ir milzīgs ieguvums dzīvokļu pircējiem, jo nodrošina krietni zemākus ikmēneša komunālos maksājumus. Mēs, Westkredit, sniedzām finansiālu atbalstu projekta attīstītājiem, tāpēc bijām priecīgi dzirdēt, ka pārdoti lielākā daļa no visiem dzīvokļiem. Interesanti, ka daudziem pircējiem ir ļoti līdzīgs stāsts – viņi bija izbraukājuši visus Rīgas jaunos projektus, lai beigās savas jaunās mājas atrastu tieši Baltozolos.

Nav nekāds noslēpums, ka bankās kredīta saņemšana juridiskām personām, kas nodarbojas ar NĪ attīstīšanas un būvniecības projektiem, ir ļoti sarežģīts process augsto un grūti izpildāmo prasību dēļ. Tāpēc mēs, West Kredit, esam gatavi vienmēr riskēt vairāk un pilnībā uzņemties visus finansiālos riskus, kas varētu skart būvniekus un nekustamo īpašumu attīstītājus. Mēs atšķirībā no tradicionālajām bankām projektus un dažādas situācijas vērtējam nevis pēc reglamentētiem un negrozāmiem noteikumiem, bet pēc to būtības. Tāpēc West Kredit izskata pilnīgi visus nekustamo īpašumu remonta vai būvniecības pabeigšanas projektus. Jau 25 gadus spējam sniegt katram klientam - saimnieciskās darbības veicējam - individuālu uzmanību, konsultācijas un nepieciešamās atbildes, kā arī ātrā laika posmā izsniegt aizdevumu savu klientu ērtības dēļ. Šāda pieeja no mūsu puses dod klientam iespēju operatīvi pabeigt iesāktos būvniecības un remontu darbus. Par to vienmēr saņemam uzslavas no saviem klientiem!