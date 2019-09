Ventspilī uzstāsies slavenais norvēģis Nīlss Peters Molvērs

Trompetists, komponists un producents savā mūzikā jauc un līdz nepazīšanai pārveido džeza standartus, ambiento un house mūziku, elektronisko mūziku un ritmiku, piešķiļot visam hiphopa, populārās un rokmūzikas dzirkstis. Īsti neiederoties ne uz vienas no piesaukto žanru skatuvēm, Molvērs ir spējis aizraut sekotājus no visām minētajām. Pateicoties interesei gan par akustisko trompetes spēli, gan elektronisko mūziku, NPM turpina būt viens no pieprasītākajiem viesmūziķiem dažādos citos sastāvos. Savulaik, muzicējot džeza ansamblī “Masqualero”, Molvērs iepazinās ar Manfrēdu Eiheru (Manfred Eicher), izdevniecības “ECM” bosu, un kļuva par vienu no leģendārās džeza izdevniecības saimes pārstāvjiem. Lai arī ar viņa līdzdalību tapuši neskaitāmi citi “ECM” pārstāvēto mūziķu ieraksti, Molvērs vienmēr gribējis būt pats, cirst jaunas, savas takas, darīt citādi. Viņa trompetes spēli noteikti ir ietekmējusi Skandināvijas dabas poēzija, ar elektronisko mūziku roku rokā ejošā fizika un, visticamāk, arī aroda brāļi Mailzs Deivis (Miles Davis) un Džons Hasels (Jon Hassell), taču vairāk par visu Molvērs allaž bijis pats, kurā klausoties vienubrīd vairs nešķiet, ka dzirdi trompeti.