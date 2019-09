Mīts vai patiesība: Vai no Latvijas tiek izvesti neapstrādāti kokmateriāli?

Sabiedrībā pastāv daudz mīti, kas ir saistīti ar mežiem un to rūpniecību. Tā, piemēram, viens no izplatītākajiem mītiem, ko var dzirdēt sabiedrībā, ir tas, ka no Latvijas tiek izvesti neapstrādāti kokmateriāli. Kur patiesībā nonāk un kā tiek izmantota Latvijā iegūtā koksne, portālam TVNET skaidroja biedrības "Zaļās mājas" vadītājs Kristaps Ceplis.