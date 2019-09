Eksperts: Katram pašam jāprot kontrolēt savas finanses

Daļai iedzīvotāju trūkst izpratnes vai informācijas par to, kāpēc ir nepieciešama dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu un kādas priekšrocības tā var sniegt. Dati liecina, ka daļa Eiropas valstu iedzīvotāji par to domā savlaicīgi un uzkrāj ievērojamu summu savai nākotnei. Vai mēs – Latvijas iedzīvotāji – esam gatavi uzņemties atbildību par savām finansēm ilgtermiņā? Kāpēc mēs neuzticamies finanšu pakalpojumiem un uzkrājumu veidošanai? Ko vajadzētu zināt par finanšu pratību? To skaidro studiju programmas „Risku vadība un apdrošināšana” direktors Banku Augstskolā Māris Krastiņš.