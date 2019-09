Diena, kad es sāku ticēt brīnumiem

Tas, šķiet, notika 2013. gadā, kad es tikko biju savā dzīvē ieviesis, tā teikt, aristokrātisku atkāpi, uzsākot universitātē studēt sengrieķu un latīņu valodu. Kādā vēlā rudens rītā mēs ar biedru - sengrieķu dzeju sadzērušies kā vīnu - ložņājām starp universitātes bibliotēkas smaržīgajiem plauktiem, ik pa brīdim izvilkdami no tiem pa kādam sējumam, cerot seno dzejnieku un filozofu vārsmās rast atbildi uz todien tik eksistenciālo un mokošo jautājumu: iet uz nākamo lekciju vai tomēr baudīt jaunību un pēdējās atvasaras dienas kādā nedaudz dionīsiskā veidā?

Līdzīgi mūsdienās varētu būt ar horoskopiem, 5G antenām un planētu stāvokļiem. Iedomājies, atnāk cilvēks uz darbu un ne no šā, ne no tā ar lietussargu iekrāmē kolēģim pa galvu. Kad viņam policijā prasa, kāpēc viņš sitis, cilvēks norūpējies atbild, ka horoskopā bija teikts, ka šodien jāuzmanās no kolēģu nenovīdības, tāpēc viņš esot jau laikus parūpējies par savu drošību. Lūk, tieši tāpēc apsūdzētais nav vainīgs un uz karstām pēdām jālaiž vaļā.