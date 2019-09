Singapūras ūdens problēma: kā pasaules metropole tiek galā ar ūdens trūkumu

"Singapūra ir kļuvusi par globālu ūdens centru," portālam CNN atklāj Šeins Snaiders, Nanjangas vides un ūdens izpētes institūta pētnieks no Singapūras universitātes. "Neraugoties uz milzīgo pieprasījumu, valsts importē teju 40% no tās attīrītajiem ūdens krājumiem, neraugoties uz faktu, ka līdz ar klimata pārmaiņām, uz nākotnes ūdens resursu ieguves iespējām paļauties nevar."

Mūsdienās ir manas acīmredzamas cilvēku darbības sekas - straujās urbanizācijas rezultātā ir mainījušies klimatiskie apstākļi un ātri vien tiek izšķērdēti planētas resursi. Pēc ekspertu atplēsēm, cilvēki daudz ātrāk iztērē dabas resursus nekā tos atjauno. Singapūra ir viens no uzskatāmiem piemēriem - šeit, Āzijas metropolē, mitinās pieci miljoni iedzīvotāju un, neraugoties uz to, ka šajā valstī ūdens rezervātu tikpat kā nav, pilsētu teju vai noklāj dažādas strūklakas, baseini un mākslīgi ūdenskritumi. Šeit, piemēram, šā gada sākumā atklāja visai ambiciozu arhitektūras projektu - lidostu, kuras centrālajā daļā ierīkots mākslīgs tropiskais mežs ar milzu ūdenskritumu, kas minūtē sūknē aptuveni 40 000 litrus minūtē. Kur Singapūra iegūst ūdeni?

Viens no fenomenāliem risinājumiem ir "superkoki", kas ir ierīkoti Singapūras botāniskajā dārzā. Šīs milzu struktūras savāc lietusūdeni un to attīra. Vēl viena metode, kā veikt ūdens attīrīšanu lielākā mērogā un atkārtoti to laist apritē ir īpaši patentēts oglekļa aerogels - melna, poraina viela, kas spēj efektīvi attīrīt ūdeni un no tā uzsūkt līdz pat 190 reizēm vairāk toksīnu nekā paša "filtra" svars. Šo savdabīgo materiālu izmanto kops 2014. gada - ierīce ar aerogelu ir sniegusi pieeju tīram ūdeni 75 000 cilvēku. Šāda attīrīšanas iekārta nav lielāka par velosipēda pumpi un var apgādāt iedzīvotājus ar tīru ūdeni veselus divus gadus.