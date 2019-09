Jānis Stībelis publicē jaunu dziesmas video un aicina uz koncertu

“Rudens ir ļoti krāsains, mūsu daba ir piesātināta ne tikai ar krāsu, bet arī smaržu un dažādām sajūtām. Rudens man ir mīļākais gadalaiks, tas ir gadalaiks, kad esmu dzimis, tāpēc man tik tuvs. Šajā gadalaikā jūtams briedums visapkārt - mēs novācam ne tikai ražu, bet arī novērtējam dzīvi, šis laiks man asociējas ar cilvēku pilnbriedu un gudrību, ko esmu minējis dziesmā. Cilvēki ir dažādi, ir tādi, kuri varbūt atveras pasaulei tikai savos brieduma gados, ko izsaku vārdos: "varbūt kāds no mums ir neizplaucis zieds"," stāsta Jānis Stībelis.

Jāņa Stībeļa muzikālās darbības 20 gadu jubilejas koncertā 16. oktobrī VEF Kultūras pilī būs dzirdamas dziesmas ne tikai no jaunākā albuma “Optimists”, bet arī no pirmajiem deviņiem soloalbumiem, kas izdoti laika posmā no 2001. līdz 2019. gadam. Tur izskanēs arī dziesma “Rudenī”.