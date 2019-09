No Jaunā gada valsts ar uzņēmējiem sazināsies elektroniski

Viņa norādīja, ka korespondences saņemšana vairs nebūs atkarīga no uzņēmuma fiziskās atrašanās vietas. Oficiālā korespondence tiek sūtīta uz uzņēmuma juridisko adresi, bet nereti tā mēdz atšķirties no faktiskās adreses, viņa sacīja.

"Piemēram, - uzņēmums reģistrēts adresē ārpus Rīgas, bet birojs atrodas Rīgā, vai uzņēmēja darbība pēc būtības ir mobila bez patstāvīgas atrašanās fiziskā birojā. Līdz ar to oficiālie sūtījumi var krāties pastkastītē, atbildes vai informācijas sniegšanas termiņš būs pagājis, bet vēstule nebūs saņemta. Izveidojot e-adresi, piekļūt oficiālajai saziņai varēs jebkurā laikā un vietā, ja vien ir piekļuve internetam," skaidroja Krieviņa.

Pēc Krieviņas teiktā, sūtījumi, kuri tiek sūtīti e-adresē tiek šifrēti, jo tie var saturēt gan personas datus, gan komercnoslēpumu, gan arī sensitīvu informāciju. E-adresē ikviens sūtījums glabāsies piecus gadus un tos, atšķirībā no fiziskas pastkastītes, neapdraud ne citu cilvēku ļaunprātība, ne ugunsgrēks, ne vandāļi. Dokumentu atrašanās vienkopus ļauj izvairīties no to nozaudēšanas.