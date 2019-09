Afganistānā notiek prezidenta vēlēšanas

Neatkarīgi no vēlētāju aktivitātes, afgāņi ievēlēs līderi, kuram, visticamāk, kādā brīdī nāksies vienoties ar talibiem, lai gan nemiernieku grupējums dara visu iespējamo, lai grautu miera procesu.

Analītiķi uzskata, ka Trampa administrācija ir grāvusi Afganistānas valdības ietekmi, izslēdzot to no mēnešiem ilgajām sarunām ar talibiem par ASV spēku aiziešanu no Afganistānas.