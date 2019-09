VDK dokumentu kartotēka papildināta ar biogrāfiskām ziņām

Līdztekus minētajiem materiāliem vietnē publicēti arī Latvijas Nacionālā arhīva dokumenti, no kuriem šīs ziņas iegūtas.

1940.gada jūnijā, pēc Latvijas okupācijas, no PSRS iebraukušie čekisti pārņēma savā kontrolē Latvijas Iekšlietu ministrijas Politiskās policijas pārvaldi, tādēļ laikā no 1940.gada jūnija līdz augustam Politiskās policijas pārvalde faktiski Latvijā sāka pildīt Čekas funkcijas. 1940.gada augusta beigās valsts pārvalde Latvijā tika reorganizēta pēc PSRS parauga un turpmāk, līdz pat 1991.gadam valsts institūciju nosaukumi, tai skaitā arī Valsts drošības iestāžu nosaukumi, Latvijā bija tādi pat kā citās PSRS republikās.

Laikā no 1940.gada līdz 1991. gadam LPSR valsts drošības iestādes vairākkārt reorganizētas un pārdēvētas. Arhīvā skaidroja, ka, lai lasītājam būtu vieglāk orientēties šajās reorganizācijās un nosaukumu maiņās, sniegts pārskats par Čekas oficiālajiem nosaukumiem un to vadītāju vārdiem Latvijā laikā no 1940.gada jūnija līdz 1991.gada augustam.