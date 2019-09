Leklērs ceturto reizi pēc kārtas uzvar F-1 kvalifikācijā

Sebastians Fetels jau pirmajā aplī pieļāva nelielu kļūdu, tomēr izvairījās no sadursmes ar apmali. Nepilnas sešas minūtes līdz pirmā kvalifikācijas brauciena beigām "Red Bull" braucējs Aleksandrs Albons piedzīvoja avāriju, un trasē tika pacelts sarkanais karogs. Pēc neilga laika sacīkste atsākās, un pēc pirmās kvalifikācijas mašīnas boksos no titulētākiem braucējiem palika Kimi Reikenens ("Alfa Romeo"), kurš pieļāva netipisku kļūdu pēdējā braucienā. Labāko laiku sasniedza Fetels.

Viņš sasniedza laiku viena minūte un 31,628 sekundes, apsteidzot "Mercedes" braucēju Lūisu Hamiltonu, kurš apli veica par 0,402 sekundēm lēnāk, un Fetelu, kurš no komandas biedra atpalika vēl par 23 sekundes tūkstošdaļām. Kopā ar Fetelu sacensības no otrās starta rindas sāks "Red Bull" pilots Makss Verstapens, bet no trešās - Valteri Botass no "Mercedes" un Karloss Sainss no "McLaren".