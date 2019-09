Hamiltons uzvar Krievijas "Grand Prix"; Fetelam drāma un izstāšanās

Izcils startā bija "Ferrari" vienības vācu pilots Sebastjans Fetels, kurš startēja no trešās vietas, bet taisnē pabrauca garām Hamiltonam un pirmajā līkumā apdzina savu komandas biedru Šarlu Leklēru, kurš sestdien bija uzvarējis kvalifikācijā.

Tiesa, kā vēlāk izrādījās, šis manevrs bija daļa no plāna, lai pasargātu pozīcijas no Hamiltona. Tā dēļ pēc vairākiem apļiem Fetelam tika dots uzdevums palaist garām Leklēru, taču tā vietā vācietis no sava komandas biedra pamazām attālinājās. Tiesa, Leklērs savu pozīciju priekšā Fetelam atguva pitstopu laikā, bet nākamajā, 28., aplī pēc tiem vācietis dzinēja problēmas dēļ izstājās.