Rīgas iepirkumā 150 miljoni eiro nonāks Šķēles, Rāvja un Mamedovu ģimeņu firmu kontos

Interesanti, ka sākotnēji konkursā piedalījās valstij piederošais Latvijas Autoceļu uzturētājs. Tas ar saviem iebildumiem konkursam piesaistīja arī plašākas sabiedrības uzmanību. Taču valsts uzņēmums pēkšņi apklusa, kad to paņēma par apakšuzņēmumu konkursā startējušās pilnsabiedrības. “Latvijas autoceļu uzturētājs izrādīja interesi par Rīgas pilsētas uzturēšanu jau pirms konkrētā konkursa izsludināšanas. Latvijas autoceļu uzturētāja paredzētie nododamie darbi atbilst tam, kur Latvijas autoceļu uzturētājam pieredze ir vislielākā – maģistrālo ielu tīrīšana,” skaidro A.Mamedovs. Savukārt satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) norāda, ka “Satiksmes ministrijai diemžēl ir “divas cepures”. Viena cepure ir politikas veidošana un otra cepure ir īpašuma tiesības konkrētajā uzņēmumā. Mēs kā īpašnieki, protams, priecājamies, ka Latvijas autoceļu uzturētājs vispār tika iekšā šajā tirgū. Ar kādām metodēm, protams, tas nav tas labākais veids.”

Pirms vairāk nekā nedēļas Rīgas domē sasauca pat atbildīgās domes komitejas ārkārtas sēdi. “Saskaņa” deputāti gribēja izveidot darba grupu, lai sekotu līdzi šim un citiem iepirkumiem. Taču vēlme izskatās diezgan formāla. “Līdz ar to, ka komitejā kvoruma nebija, nekādi lēmumi komitejā pieņemti netika,” kodolīgs ir RD Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Vadims Faļkovs (“Saskaņa”). Savukārt atbildīgā domes priekšsēdētāja vietniece par iepirkuma pretendentiem esot bažīga. Taču ne tik ļoti, lai ietu uz KNAB. “Es aicināju caur jums pievērst uzmanību iepirkumiem, es ceru, ka viņi arī to darīs. Man nav juridisku nekādu tiesību apdraudēt ceļu uzturēšanu. Es to arī nedarīšu, protams. Viss, ko mēs darām, ko es daru, ir tikai tā, lai maksimāli radītu rīdzinieki paši sev, ka tur viss ir kārtībā, tur viss ir caurspīdīgs, balts un labs,” norāda Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Anna Vladova (“Saskaņa”).